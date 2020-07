Phantasialand

Klassieke Phantasialand-attractie Hollywood Tour buiten gebruik

Eén van de oudste attracties van Phantasialand is al een tijdje buiten gebruik. Sinds begin deze maand kunnen bezoekers van het Duitse pretpark niet terecht bij Hollywood Tour. Dat is opvallend, want de nostalgische bootjesdarkride uit 1990 kampt haast nooit met technische problemen.



Waarschijnlijk blijft de attractie nog wel even dicht. Wegwijsborden zijn weggehaald en de ingang is afgesloten. "Het ziet er niet naar uit dat dit probleem op korte termijn is opgelost", laat Phantasialand weten aan een bezoeker die om meer informatie vroeg. "Ik moet je daarom helaas teleurstellen op dit vlak."





Wat er precies aan de hand is, laat men in het midden. Een andere attractie in hetzelfde gebouw - de donkere achtbaan Crazy Bats - is wel nog gewoon operationeel.



Krakkemikkig

Hollywood Tour draait om scènes uit films als Jaws, Tarantula, Frankenstein, 20,000 Leagues Under the Sea, The Wizard of Oz en King Kong. Onder fans heeft de dertig jaar oude attractie een cultstatus, dankzij de gammele animatronics en krakkemikkige decors. De darkride staat al jaren op de nominatielijst om verwijderd te worden.









