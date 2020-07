Nieuws

Belgische pretparken: vanaf vandaag mondkapjes verplicht in winkels

Wie naar een attractiepark gaat in België, moet vanaf vandaag ook een mondkapje dragen in de souvenirwinkels. Dat bevestigen woordvoerders van Bobbejaanland, Walibi Belgium en de Plopsa-parken aan Looopings. De Belgische overheid heeft een mondkapjesplicht ingevoerd voor winkels, musea, bioscopen, theaters, conferentiezalen, gebedshuizen en bibliotheken.



Dat heeft ook gevolgen voor de pretparken. Tot vandaag moesten bezoekers daar alleen mond- en neusmaskers dragen in de attracties en in sommige overdekte wachtrijen. Daar komen nu winkels bij. Wie geen masker draagt, kan weggestuurd worden.





ZIE OOK: Gekleurde vakken, pijlen en kruizen wijzen bezoekers Plopsaland de weg



Op de lijst van locaties waar mondmaskers verplicht gedragen moeten worden, staan voorlopig nog geen restaurants en cafés. De pretparken in België zijn sinds 1 juli weer geopend voor publiek, met een beperkte capaciteit. Het reserveren van tickets is verplicht.

ZIE OOK: Foto's: deze coronaregels gelden in Bobbejaanland