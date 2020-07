Efteling

Nog meer coronamaatregelen in de Efteling: gigantische banners en gesplitste paden

De infrastructuur van de Efteling gaat verder op de schop. Nadat wachtrijen en attracties de afgelopen weken al voorzien werden van opvallende spatschermen, komen nu de paden en pleinen aan de beurt. Daar zijn opnieuw opvallende aanpassingen doorgevoerd.



Zo staan er extra strepen en stickers op verschillende wandelpaden in het park. Die moeten ervoor zorgen dat bezoekers steeds rechts aanhouden en elkaar niet in de weg lopen. Het pad tussen wildwaterbaan Piraña en de nieuwe achtbaan Max & Moritz is op die manier in tweeën gesplitst. Dat geldt ook voor het gebied tussen dive coaster Baron 1898 en de Game Gallery.





De wachtrij van Max & Moritz werd onlangs opnieuw verlengd, met een groot aantal extra houten panelen en tape op de grond. Men doet er alles aan om zo veel mogelijk mensen kwijt te kunnen in de rij, zodat er geen mensenmassa ontstaat op het plein voor de attractie.



Dranghekken

Ook op het grote plein in het Reizenrijk koos de Efteling voor een opvallende wijziging. De ingangen van Carnaval Festival en Vogel Rok worden nu aangegeven met behulp van stalen constructies met enorme banners. Daarachter zijn met behulp van dranghekken en gekleurde tape wachtvakken gemaakt. Er zijn ook aparte vakken voor de uitgangen, de toiletten en een souvenirwinkel.

































