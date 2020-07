Nieuws

Plan voor pretpark rond Tom Poes en Heer Bommel in de Achterhoek

In de Achterhoek moet een pretpark verrijzen rond de stripfiguren Tom Poes en Olivier B. Bommel. Er zijn plannen om in de Gelderse stad Groenlo een overdekt attractiepark te bouwen dat volledig in het teken staat van de personages van striptekenaar Marten Toonder. De initiatiefnemers hopen dat BommelWereld, zoals de trekpleister moet gaan heten, in 2021 open kan.



BommelWereld is een idee van Edwin Bomers, eigenaar van vakantiepark Marveld Recreatie. Hij was naar eigen zeggen op zoek naar een Nederlands icoon waarmee hij zijn onderneming "een gezicht kon geven". Hij koos voor het stripduo Heer Bommel en Tom Poes, geïntroduceerd in de jaren veertig.





Volgens bedenker Bomers zijn de verhalen van de striphelden anno 2020 nog steeds relevant. "De 177 verhalen die Marten Toonder schreef, behoren tot het Nederlands cultureel erfgoed", staat in een persbericht. "Generaties groeiden ermee op."



Attracties

De plannen omvatten onder andere een hal van zo'n negenduizend vierkante meter waar de wereld die Marten Toonder creëerde tot leven zal komen. Het "stralende middelpunt" moet het kasteel Bommelstein worden. "De wereld van Heer Bommel en Tom Poes zal de inspiratiebron zijn bij het bedenken van de attracties, evenals de magische sfeer van Rommeldam, de Zwarte Bergen en het Donkere Bomen Bos."



Het concept werd eind 2019 gepresenteerd aan de gemeente Oost Gelre. Inmiddels is er een principemedewerking toegezegd. Er wordt nauw samengewerkt met Toonder Compagnie, dat de rechten op Toonders werk beheert. Het bestaande particuliere Toonder-museum De Bommelzolder in Zoeterwoude zal naar het nieuwe park verhuizen.









