Walibi Belgium

Toch weer abonnementen Walibi Belgium te koop, maar met andere voorwaarden

Tegen de verwachtingen in is Walibi Belgium weer begonnen met de verkoop van abonnementen. Vorige maand werd bekend dat het Belgische pretpark geen jaarkaarten meer zou verkopen. Nu zijn er op de officiële Walibi-site toch weer seizoenspassen verkrijgbaar.



Er gelden wel andere voorwaarden dan voorheen. De gebruikelijke Let's Go Pass heeft plaatsgemaakt voor de Season Pass, zonder extra voordelen. Zo krijgen abonnees geen korting op andere attractieparken. Een Season Pass is geldig tot begin november, ook tijdens de halloweenperiode. De prijs: 50 euro.





Parkeertickets en toegangsbewijzen voor Walibi's overdekte waterparadijs Aqualibi moeten apart besteld worden. Op de website van zusterpark Bellewaerde, dat ook stopte met het aanbieden van abonnementen, zijn op dit moment nog altijd geen abonnementen verkrijgbaar.

