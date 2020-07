Kermis

Erotiekwebsite protesteert tegen naam van Duits pretpark

De Duitse erotiekwebsite Fundorado baalt van het tijdelijke attractiepark FunDomio. Volgens de mensen achter het portaal lijkt de naam van het 'pop-up pretpark', dat deze zomer is neergestreken in Dortmund, te veel op de naam van de site. Advocaten van Fundorado eisten gisteren een schadevergoeding van 1800 euro.



Bovendien wilden ze dat de naam van FunDomio onmiddellijk aangepast zou worden. Er zou namelijk sprake zijn van een inbreuk op het handelsmerk van Fundorado. Na publicaties over de zaak heeft de erotische site het juridische geschil onverwachts weer laten vallen.





Ze realiseren zich naar eigen zeggen dat kermisexploitanten het dit jaar al moeilijk genoeg hebben. Door het coronavirus mogen grote kermissen niet doorgaan. Juist daarom hebben ze FunDomio opgezet. Het plotselinge compromis is wel voorwaardelijk.



Telecomprovider

Als de kermismensen een jaarlijks terugkerend evenement willen realiseren onder dezelfde naam, krijgen ze het aan de stok met telecomprovider Freenet. Dat is de eigenaar van website Fundorado. Volgens de initiatiefnemers van het kermisachtige pretpark zijn er echter nog geen plannen voor een vervolg.



FunDomio opende eind juni. Er staan kermisattracties als reuzenrad Roue Parisienne, achtbaan Wilde Maus XXL, reuzenschommel Konga, booster Apollo 13, interactieve darkride Laser Pix, vrijevaltoren Hangover The Tower en waterbaan Poseidon. Het evenement duurt tot en met 11 augustus.

