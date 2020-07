Parc Astérix

Video: vechtpartij bij achtbaan Parc Astérix

Bezoekers van het Franse pretpark Parc Astérix zijn met elkaar op de vuist gegaan bij een achtbaan. Dat is te zien in een Snapchat-video die iemand op Twitter heeft gezet. Daar zijn de beelden in een paar uur tijd al enkele duizenden keren bekeken.



Het filmpje van bijna veertig seconden laat zien hoe er gevochten wordt in het station van de houten achtbaan Tonnerre de Zeus. Volgens gebruiker lnabe3, die de video online zette, ging de ruzie over een pet. Uiteindelijk lijkt het voorval met een sisser af te lopen.





Parc Astérix heeft zelf nog niet op het incident gereageerd. Het attractiepark is sinds 15 juni weer open voor publiek. Officieel moeten bezoekers mondkapjes dragen en afstand houden. Zoals in de video te zien is, gebeurt dat lang niet altijd.

