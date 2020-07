Walibi Holland

Walibi Holland introduceert avondtickets: halve dag toegang voor halve prijs

Wie genoegen neemt met een halve dag Walibi Holland, kan nu speciale avondtickets aanschaffen. Op zes woensdagen in juli en augustus is het pretpark geopend van 10.00 tot 23.00 uur. Voor deze zomerdagen worden entreekaarten verkocht die geldig zijn tussen 16.30 en 23.00 uur.



De toegangsbewijzen zijn bedoeld voor personen die overdag geen tijd hebben, maar 's avonds wel langs willen komen, zo laat Walibi weten. Het gaat om 15, 22 en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. De zogeheten Half Day Half Price-tickets kosten 18,50 euro.





Dat is de helft van de reguliere entreeprijs van 37 euro, al worden online ook dagtickets verkocht voor 33 euro per persoon. Er is per dag een beperkt aantal avondtickets beschikbaar.



Lekkergaan

Het avondevenement in juli en augustus heet Lekkergaan, een variant op Walibi's slogan Hardgaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren staat er deze zomer geen entertainment op het programma: bezoekers moeten genoegen nemen met louter de attracties.

