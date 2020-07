Disneyland Paris

Disneyland Paris in coronatijd: deze Disney-figuren laten zich zien

Door het coronavirus kunnen de gebruikelijke meet-and-greets in Disneyland Paris niet doorgaan. Toch staan bezoekers van de Disney-parken deze zomer niet met lege handen. De Disney-figuren laten zich wel zien, maar op een andere manier.



Om genoeg afstand tussen bezoekers en acteurs te waarborgen, wordt er onder meer gewerkt met 'selfie spots'. Medewerkers mogen telefoons en camera's van gasten niet meer aanraken. Bezoekers kunnen zichzelf wel op de foto zetten terwijl Disney-karakters achter hen poseren, bijvoorbeeld op een podium.





In het Walt Disney Studios Park lopen figuren uit Toy Story, Monsters, Inc. en The Incredibles rond. Frozen-personages Kristoff, Sven, Elsa, Anna en Olaf zijn aanwezig in theater Animation Celebration. In het Animagique Theater staat de cast van theatershow Mickey and the Magician klaar voor selfies. Het Studio Theater is het domein van de Marvel-superhelden.



Pirates of the Caribbean

Wie het Disneyland Park betreedt, kan karakters uit Pinocchio, Winnie-the-Pooh, Alice in Wonderland, Pirates of the Caribbean en Peter Pan voorbij zien komen. Darth Vader uit Star Wars is te ontmoeten bij de overdekte meet-and-greet-locatie Starport. Ook Meet Mickey zal toegankelijk zijn, voor een selfie met Mickey Mouse en zijn vrienden.



In The Lucky Nugget Saloon, gelegen in cowboygebied Frontierland, wordt vanaf 15 juli een nieuwe dinnershow opgevoerd. Tijdens het eten kunnen gasten kijken naar een vijftien minuten durende interactieve voorstelling met Minnie Mouse en Goofy. Het restaurant biedt voor de gelegenheid een nieuw menu aan.



Nieuwe locatie

Andere shows zijn in eerste instantie niet te zien. Later deze zomer keren theatervoorstelling The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en openluchtshow The Jungle Book Jive terug. Exacte data zijn nog niet bekend. Voor de Jungle Book-productie, die eerder werd opgevoerd op het plein voor het kasteel van Doornroosje, is een nieuwe locatie gezocht.

