Pairi Daiza

Conflict tussen dierentuin en museum: wie heeft echte Kuifje-mummie?

Wil de echte mummie nu opstaan? De Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft een meningsverschil met het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel. Beide partijen claimen dat ze de mummie tentoonstellen uit het bekende Kuifje-stripalbum De 7 Kristallen Bollen.



Hergé, de geestelijk vader van Kuifje, tekende de strip in 1941. Volgens de mensen achter het Museum Kunst & Geschiedenis is de mummie in het verhaal duidelijk gebaseerd op hun mummie. Zelfs de juwelen zouden hetzelfde zijn. Ook Hergés uitgeverij Moulinsart zegt dat het personage Rascar Capac is ontleend aan de mummie in het museum.





ZIE OOK: Foto's: binnenkijken bij nieuwe spookhuizen Walibi Belgium



Toch denkt Pairi Daiza daar anders over. De mummie die deze zomer te zien zal zijn in het dierenpark, behoorde toe aan een Brusselse graaf die bevriend was met Hergé. Bovendien was de mummie ook te bewonderen op een Kuifje-expositie die Moulinsart in 1978 organiseerde.



Uitgeleend

Bart Schouppe, woordvoerder van het Museum Kunst & Geschiedenis, zegt in Belgische media dat daar een simpele reden voor is: de echte mummie wordt niet uitgeleend.



In een persbericht bijt het museum stevig van zich af: "We snappen dat Pairi Daiza zo veel mogelijk mensen naar het prachtige park wil lokken. Maar we willen toch met aandrang vragen om dit te doen met feiten en niet door objecten te claimen die elders te zien zijn. Wij lokken ook geen bezoekers door panda's te beloven."



Zelf uitmaken

Pairi Daiza geeft toe geen 100 procent zekerheid te kunnen geven. "Het is jammer dat Hergé niet meer leeft, want hij is de enige die deze discussie kan beslechten", liet een woordvoerder van het dierenpark optekenen. Hij moedigt iedereen aan om beide exemplaren te gaan bekijken. "Dan kan iedereen voor zichzelf uitmaken welke van de twee het meest lijkt."





ZIE OOK: Logo van overdekt pretpark Plopsa Station gepresenteerd