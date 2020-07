Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam presenteert schaarsgeklede Beyoncé

Madame Tussauds Amsterdam heeft passanten op de Dam vandaag verrast met een levensecht beeld van zangeres Beyoncé Knowles. Voorbijgangers stonden plotseling oog in oog met 'Queen Bey'. De wassenbeeldenattractie in de hoofdstad heeft het oude standbeeld van de superster vervangen door een nieuw exemplaar, dat beter lijkt op haar huidige uiterlijk.



Beyoncé's kleding is gebaseerd op de outfit die ze droeg tijdens haar On the Run II Tour in 2018, samen met haar man en rapper Jay-Z. Ook haar pose is herkenbaar, met haar vuist in de lucht.





Vanwege corona kan Madame Tussauds tegenwoordig slechts een beperkt aantal bezoekers binnenlaten. "Daarom wilden we het publiek verrassen met het standbeeld op de Dam, zodat iedereen haar een keertje kon bekijken", aldus een woordvoerster. Inmiddels heeft het beeld een vaste plek gekregen ín het museum.

