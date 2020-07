Parc Saint Paul

Directeur Frans pretpark aangeklaagd na dodelijk ongeluk

De directeur van het Franse pretpark Parc Saint Paul is aangeklaagd wegens doodslag. Gilles Campion wordt verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk met de achtbaan Formule 1, waarbij afgelopen zaterdag een 32-jarige vrouw om het leven kwam toen ze uit een karretje viel.



Formule 1 werd in november 2019 voor het laatst volledig gekeurd. Destijds beschikten de karretjes over extra gordels die zijn geïnstalleerd nadat er in 2009 ook een dodelijk ongeluk gebeurde bij de achtbaan. Afgelopen weekend waren deze riempjes echter nergens meer te bekennen.





Iedere verandering op het gebied van veiligheid vraagt om een nieuwe keuring, maar dat heeft Campion nagelaten. Formule 1 had dus helemaal niet mogen draaien ten tijde van het ongeluk.



Vrijwillig

Campion geeft toe dat hij de riemen heeft verwijderd. Ze hadden naar zijn idee geen invloed op de veiligheid van de achtbaan. Ook benadrukt hij dat het park deze gordels vrijwillig had geïnstalleerd.



De burgemeester van Saint-Paul heeft Campion opgedragen om achttien van de 44 attracties in zijn park tijdelijk te sluiten. Het gaat vooral om de snellere rides. Ze mogen pas weer open na een nieuwe keuring.

