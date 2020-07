Walibi Belgium

Eerste baandelen van mega coaster gearriveerd in Walibi Belgium

In Walibi Belgium zijn de eerste onderdelen van een spectaculaire nieuwe achtbaan aangekomen. Het pretpark opent volgend jaar de hoogste en snelste rollercoaster van de Benelux. Een oplettende fan - Emil Sempels - wist op de bouwplaats enkele baandelen te spotten.



Hoewel op een eerder vrijgegeven ontwerp een rode baan te zien was, lijkt de track in de praktijk donkergroen te worden. De opzienbarende mega coaster wordt geleverd door de firma Intamin uit Liechtenstein. Het gevaarte moet 50 meter hoog en 1200 meter lang worden. De topsnelheid zou 113 kilometer per uur bedragen.





ZIE OOK: 'Opening van mega coaster in Walibi Belgium gaat zeker door in 2021'



Vanwege de coronacrisis was het even onduidelijk of de opening van de achtbaan door zou kunnen gaan. Inmiddels is bevestigd dat Walibi Belgium de coaster nog steeds in 2021 in gebruik wil nemen. De attractie komt te liggen in een nieuw Afrikaans themagebied. Het stationsgebouw krijgt inmiddels langzaam maar zeker vorm.













ZIE OOK: Werkzaamheden voor nieuwe mega-achtbaan Walibi Belgium gestart