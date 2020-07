Europa-Park

Europa-Park zet kunstwerk met 'Love' en 'Hate' bij de ingang

Bezoekers van Europa-Park worden bij de ingang verwelkomd door een groot kunstwerk met de woorden 'Love' en 'Hate'. Welke van de twee termen te lezen is, hangt af van hoe het kunstwerk bekeken wordt. Het gaat om een sculptuur van de Berlijnse kunstenares Mia Florentine Weiss.



Ze koos voor een ambigram: een schrift dat op meer manieren gezien kan worden. Aan de ene zijde lezen voorbijgangers 'Hate', aan de andere kant 'Love'. Het idee is dat haat verandert in liefde bij het binnengaan van Europa-Park.





Het stalen kunstwerk - 5 meter breed en 2,5 meter hoog - staat tijdelijk bij de entree van het grootste attractiepark van Duitsland. Soortgelijke sculpturen verschijnen in Berlijn, Brussel en Praag. Aanleiding is het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie sinds 1 juli. Kunstenares Weiss wil naar eigen zeggen "het goede voorbeeld geven".



Vreedzaam

Europa-Park-eigenaar Roland Mack vindt de campagne perfect passen bij het gedachtegoed van zijn park. "Hier in Europa-Park wordt de Europese ideologie elke dag vreedzaam beleefd", zegt hij. "Een verenigd Europa is de enige manier."

