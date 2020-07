Efteling

Petitie tegen Efteling-attractie Monsieur Cannibale ruim 1600 keer getekend

Een petitie tegen de attractie Monsieur Cannibale in de Efteling is in drie weken tijd meer dan 1600 keer getekend. De initiatiefnemer ziet de grote zwarte kannibaal bovenop de kookpottenmolen als een "problematisch racistisch karikatuur". Daarom zou de attractie moeten verdwijnen.



De starter van de petitie, ene Sammie, liet zich naar eigen zeggen inspireren door de adverteerdersboycot bij het controversiële tv-programma Veronica Inside. "Gezien het is gelukt om de samenwerking van meerdere adverteerders en sponsors met Veronica Inside stop te laten zetten, leek het mij tevens noodzakelijk om de Efteling ertoe te zetten om deze attractie te laten verwijderen", zo luidt de beschrijving. "En breng vooral géén bezoek meer aan dit zogenaamde 'pretpark'."





Over Monsieur Cannibale wordt al jaren geklaagd. De discussie rond de omstreden attractie laaide vorige maand weer op in het licht van de Black Lives Matter-beweging. Daarop keerden buitenlandse pretparkfans zich massaal tegen de karikatuur. Er werd zelfs gedemonstreerd bij de molen. De attractie ging even dicht voor onderhoud, maar de kannibaal mocht blijven.



Carnaval Festival

De Efteling heeft zich tot nu toe niet laten overhalen om de uitbeelding aan te passen. Daar zal volgens een woordvoerder pas over nagedacht worden als er groot onderhoud nodig is. "Dan beslissen we ook of de attractie qua esthetiek nog past binnen de huidige tijdsgeest en bij ons." De Aziatische en Afrikaanse scènes in de nabijgelegen darkride Carnaval Festival werden vorig jaar al aangepast.



De opsteller van de petitie kreeg per mail een andere reactie van de Efteling. Daarin stond: "De Efteling denkt niet dat alle stiefmoeders slechte mensen zijn, alle meisjes met rode kleren geen richtingsgevoel hebben of alle mensen met obesitas veel papier eten", verwijzingen naar Assepoester, Roodkapje en Holle Bolle Gijs. Het gaat echter om een oud statement van enkele jaren geleden, dat niet meer gebruikt had mogen worden.



Andere tijd

Tegenwoordig ligt de situatie genuanceerder, vindt de Efteling. "We realiseren ons dat er bepaalde attracties zijn die in een andere tijd zijn ontstaan, toen we nog met andere ogen naar de wereld keken. Dat heeft onze aandacht. Dat wil niet zeggen dat we direct zaken gaan aanpassen."



Overigens is het een misverstand dat de ophef over Monsieur Cannibale iets is van de laatste tijd. Ook in openingsjaar 1988 was er al gedoe over, zo meldt de Efteling zelf in geschiedenisboek Kroniek van een Sprookje uit 2002. Het uiterlijk "leverde voerde voor discussie op", staat in het boek. "In het ontwerp staat een neger op een centrale zuil mee te draaien en dat is discriminerend, zo vinden actiegroepen."

