Dierenrijk

Video: neushoorn laat enorme scheet naast etende bezoekers

Bezoekers van het Brabantse dierenpark Dierenrijk waren onlangs getuige van een onsmakelijk tafereel. Terwijl ze een frietje aan het nuttigen waren op een terras, werden ze door een badderende neushoorn getrakteerd op een enorme scheet. Dat leverde hilarische beelden op, die belandden op Facebook en videosite Dumpert.



Daar werd het filmpje van het ongegeneerde beest al honderdduizenden keren bekeken. "Leuk zo'n romantisch etentje naast de neushoorn...", luidt het bijschrift. Al met al duurde de scheet maar liefst vijftien seconden.





De dierentuin in Mierlo heeft zelf ook gereageerd op het lachwekkende tafereel. Dierenrijk laat weten dat de Indische neushoorns in het park getrakteerd waren op een speciale groentetaart, omdat het vernieuwde neushoornverblijf precies een jaar geleden is geopend. "Zo te zien heeft de groentetaart van gisteren goed gesmaakt", meldt het park.

