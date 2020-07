Efteling

Efteling promoot avondbezoek met dronevideo

De Efteling probeert tickets voor zomeravonden aan de man te brengen met een bijzondere video. Een dertig seconden durende reclamespot, gefilmd met een drone, moet kijkers enthousiast maken voor een avondje Efteling. Het attractiepark is tot en met 30 augustus geopend van 09.00 tot 18.00 uur én van 19.00 en 23.00 uur.



De video toont hoe een drone rakelings langs onder andere de Python, de Piraña, de Stoomtrein, Baron 1898, Symbolica, de Halve Maen en Joris en de Draak vliegt. "Met een zonsondergang of helemaal in het donker is de Efteling soms nóg specialer", staat in de beschrijving.





Losse entreebewijzen voor een avondbezoek kosten 25 euro. Dat is 20 euro goedkoper dan reguliere dagtickets. Reeds bestelde toegangskaarten voor een dagbezoek kunnen ook 's avonds gebruikt worden. Gasten van het Efteling Hotel en de vakantieparken Loonsche Land en Bosrijk moeten bijbetalen als ze ook na 19.00 uur naar binnen willen. Abonnees hoeven dat niet.



Uitgestorven

De Efteling zal de promotie hard nodig hebben: tot nu toe zijn de avondbezoeken niet erg populair. Sinds men op vrijdag 3 juli met de losse avondopenstellingen begon, is het attractiepark 's avonds steevast uitgestorven.

