Phantasialand

Phantasialand start weer met entertainment: na acht jaar nieuwe theatershow

De theatershows in Phantasialand gaan weer door. Nadat alle live-voorstellingen in het Duitse pretpark de afgelopen zes weken ontbraken vanwege het coronavirus, kunnen bezoekers vanaf dit weekend weer kijken naar drie verschillende producties.



Zo wordt in het Wintergarten-theater in themadeel Berlin wederom de acrobatiekshow Musarteum opgevoerd, net als voorgaande jaren. Verder startte vandaag de schaatsshow Ice College 2020 in Arena de Fiesta, gelegen in het Mexicaanse gebied.





ZIE OOK: Foto's: zo gaat Phantasialand om met de coronacrisis



Na acht jaar is er een einde gekomen aan de show Jump in het Silverado Theatre, met breakdancers, BMX-rijders en trampolinespringers. In plaats daarvan staat daar nu een 'verrassingsshow' op de planken met de Duitse comedian Patrick Lemoine.



Mondkapjes

In verband met corona worden in de theaters minder mensen toegelaten. Tussen verschillende gezelschappen blijft steeds minimaal één plaats open. Medewerkers begeleiden gasten naar hun plek. Het dragen van mondkapjes is in het publiek verplicht, de acteurs hoeven dat niet.



Vóór het betreden van een theater moeten bezoekers hun entreebewijs scannen. Op die manier weet Phantasialand wie er binnen waren en kan men contact opnemen met de aanwezigen in het geval van een corona-uitbraak.



Pirates

4D-film Pirates in het Schauspielhaus was al sinds de heropening van het park te zien. Meet-and-greets met de mascottes van het park, zes verschillende draken, gaan op dit moment nog niet door.

















ZIE OOK: Shows keren langzaam maar zeker terug in Europa-Park