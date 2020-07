Efteling

Efteling: verblijfsgasten 's avonds niet welkom, maar willekeurige geluksvogels wel

Een positief bedoelde verrassing van Efteling-medewerkers betekent een klap in het gezicht van verblijfsgasten. Wie deze zomer overnacht in het Efteling Hotel of de Efteling-vakantieparken, krijgt 's avonds geen toegang tot het attractiepark. Tegelijkertijd laat de Efteling een handjevol geluksvogels wel naar binnen.



Personeelsleden hebben deze week overdag willekeurige bezoekers zonder ticket voor de avondopenstelling verrast met een avondbezoek. "Net gevraagd of we een avondticket hadden", schrijft Naomy Kox op Facebook. "Zo niet, werden we een betoverde gast en mogen we in de avond blijven."





De verraste gezelschappen ontvingen een blauw muntje om aan de beveiliging te laten zien dat men toestemming had om ook 's avonds aanwezig te zijn. Normaal gesproken kost een avondticket 25 euro per persoon, ook voor verblijfsgasten. Daar ontstond onlangs nog veel commotie over.



Spontane actie

Is het niet oneerlijk en zuur om een handjevol dagbezoekers 's avonds wel te laten blijven, terwijl verblijfsgasten pertinent geweigerd worden? "Dit was een eenmalige actie in het kader van betovering", reageert een Efteling-woordvoerder. Het zal niet meer gebeuren, lijkt hij te willen zeggen. "Het was een spontane actie waar op dat moment voor gekozen is."



De Efteling heeft vooralsnog geen plannen om verblijfsgasten alsnog toe te laten tijdens de avondshift. Aan de drukte zal het niet liggen: de avondopenstellingen tussen 19.00 en 23.00 uur worden tot nu toe ontzettend slecht bezocht. Op de meeste avonden is het park volledig uitgestorven, met slechts enkele honderden aanwezige bezoekers. Alle attracties zijn geopend, al sluiten de wachtrijen eerder.

