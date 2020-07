Efteling

Video: Efteling-bezoekers zien heks voorbij vliegen

De Efteling presenteert deze zomer onverwachts toch een nieuwe entertainmentact. Bezoekers kunnen de komende tijd een vliegende heks tegenkomen. Met behulp van een ingenieuze constructie, met een hoverboard, een lange jurk en nepbenen, wordt de illusie gewekt dat de heks echt vliegt.



De act heet De Heks van Vliegensvlug, meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Het uiterlijk van de heks, met een groene jurk, rode schoenen, wit haar en een grote rode hoed met witte stippen, is gebaseerd op een ontwerp van Anton Pieck uit de jaren zeventig.





Wanneer de heks op haar bezemsteel voorbij zal zoeven, blijft voor Efteling-bezoekers een verrassing. "Er zijn geen vaste speeltijden, maar ze kan zich zowel overdag als 's avonds laten zien", aldus de voorlichter.



Coronaproof

De Efteling koos bewust voor coronaproof straatentertainment: de heks vermijdt drukke plekken en houdt afstand van passanten. Ze is voornamelijk actief in parkdeel Marerijk, bij het Sprookjesbos en het Carrouselpaleis.

