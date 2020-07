Disneyland Paris

Na twintig maanden is de stoomtrein van Disneyland Paris weer geopend

De heropening van Disneyland Paris brengt een klein wonder met zich mee. Na meer dan twintig maanden kunnen bezoekers weer een ritje maken in de stoomtrein rond het Disneyland Park. Disneyland Railroad was sinds begin november 2018 buiten gebruik vanwege werkzaamheden.



Eigenlijk had de attractie in het voorjaar van 2019 weer in gebruik genomen moeten worden, maar dat pakte anders uit. De heropening werd talloze keren uitgesteld. Uiteindelijk weigerde Disney zelfs een datum te noemen. Nu rijdt de authentieke stoomtrein weer.





Volgens de officiële lezing was de iconische attractie dicht in verband met de bouw van het nieuwe Frontierland Theater. Maar ook nadat het theater af was, bleef de trein stilstaan. Daar is nu verandering in gekomen. Morgen gaat Disneyland Paris weer open voor het grote publiek, mét stoomtrein. Ook tijdens testdagen voor abonnementhouders en medewerkers was de attractie operationeel.



Grand Canyon

Disneyland Railroad heeft vier stations in vier verschillende themagebieden: Main Street Station, Fantasyland Station, Discoveryland Station en Frontierland Depot. Passagiers passeren enkele bijzondere plekken, zoals een diorama met een Grand Canyon-landschap, de geisers bij Big Thunder Mountain en scènes van Pirates of the Caribbean.



Ooit telde Disneyland Railroad vier treinen, maar door bezuinigingen is op dit moment slechts één trein operationeel. Dat zorgt voor lange wachtrijen. Hoewel het niet druk was in het park, moesten bezoekers vandaag toch anderhalf uur geduld hebben.

