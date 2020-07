Efteling

Efteling vervangt bouwhekken in Sprookjesbos door houten schutting

Een grote groene schutting verwelkomt Efteling-bezoekers vanaf vandaag in het Sprookjesbos. Zeven weken na de heropening van het attractiepark zijn stalen bouwhekken met zeilen vervangen door een afscheiding met een meer permanent uiterlijk.



De Efteling koos voor een houten schutting met doorzichtige platen ertussen. Die bevindt zich bij de zij-ingang van het Sprookjesbos op de Pardoes Promenade, tussen Pinokkio en De Rode Schoentjes.





ZIE OOK: Efteling zet Villa Volta vol met schermen



Omdat die doorgang zowel dienst als een in- en uitgang van het bos, zijn er schotten nodig om te voorkomen dat passanten te dicht bij elkaar in de buurt komen. Tot nu toe werden bouwhekken gebruikt. Informatieborden wijzen bezoekers de goede kant op. In het hele Sprookjesbos wordt gewerkt met eenrichtingsverkeer.

















ZIE OOK: Efteling-attractie Polka Marina na zes weken weer open