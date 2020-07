Apenheul

Apenheul heeft nieuwe speeltuin met zes meter hoog gorillahoofd

De nieuwe speeltuin van Apenheul is vandaag officieel geopend. Het Apeldoornse dierenpark liet zich bij de ontwikkeling van de speeltuin naar eigen zeggen inspireren door apen. Er zijn onder andere loopbruggen, klimnetten, touwen, een glijpaal, schommels en een glijbaan te vinden. Blikvanger is een groot gorillahoofd van zes meter, waarin gespeeld kan worden.



"We wilden graag een echte aapse speeltuin creëren, eentje die je alleen maar in Apenheul kunt vinden en uiteraard geïnspireerd door onze eigen apen", zegt belevingsmanager Susan Fledderus. De speeltuin is onderdeel van de nieuwe dwergapenvallei, met een restaurant voor de bezoekers en een voedselbos voor de apen.





Het gorillahoofd werd ontworpen door Apenheul zelf en gefabriceerd door speeltuinbouwer Acacia Robinia. "De hele speeltuin is gemaakt van duurzaam hout", weet Fledderus. Daardoor gaan de speeltoestellen als het goed is ruim 25 jaar mee. "We hebben goed nagedacht hoe dit precies op deze heuvelachtige boslocatie zou kunnen passen, zonder de bomen te beschadigen."

