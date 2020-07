Walibi Holland

Walibi Holland laat meer bezoekers toe: ruim twee uur wachten op achtbaanritje

De maximumcapaciteit van Walibi Holland is verhoogd en dat zorgt voor forse wachttijden. Bij de grote achtbanen in het pretpark moeten bezoekers vandaag anderhalf tot ruim twee uur geduld hebben. Zo staat bij de nieuwste coaster Untamed momenteel een wachttijd van maar liefst 130 minuten.



Walibi werkt vanwege de coronacrisis met virtuele rijen. Bezoekers moeten op hun telefoon aangeven in welke attractie ze een ritje willen maken. Vervolgens zien ze een aftelklok die aangeeft wanneer ze in de fysieke rij mogen aansluiten. Daar staan personen dan alsnog zo'n tien minuten te wachten.





Die virtuele wachttijden rijzen vandaag de pan uit. Bij hangende achtbaan Condor, vrijevaltoren Space Shot en lanceerachtbaan Xpress: Platform 13 varieert de wachttijd op dit moment tussen 70 en 80 minuten. Wie in wildwaterbaan El Rio Grande wil, zal nu 110 minuten moeten wachten.



Halloween

De rollercoasters Goliath en Lost Gravity noteren wachttijden van meer dan 120 minuten. Speed of Sound spant de kroon met 150 minuten. Dat zijn tijden die normaal gesproken alleen voorkomen tijdens de Halloween Fright Nights in oktober, als het park tienduizenden bezoekers per dag ontvangt.



Walibi Holland zegt in coronatijd te werken met een beperkt aantal tickets per dag. "Er is slechts een beperkte capaciteit beschikbaar", staat op de Walibi-site. Hoe kan het dan zo druk zijn? "Door deze tijden lijkt het misschien druk, maar het zijn natuurlijke virtuele wachtrijen", verduidelijkt een woordvoerster. "Tijdens het wachten kunnen gasten rondlopen, een hapje eten of de kleinere attracties doen, waar niet voor gereserveerd hoeft te worden. Er is nog steeds genoeg ruimte om afstand te houden."



Schoonmaken

Bovendien ligt de capaciteit van de attracties lager door het coronavirus, aldus de voorlichtster. Er moeten zitplaatsen leeg blijven en de karretjes moeten regelmatig schoongemaakt worden. "Je kunt dit niet vergelijken met bijvoorbeeld Halloween. De doorloopsnelheid bij de attracties is niet hetzelfde."



Hoeveel bezoekers vandaag zijn binnengelaten, wil Walibi niet kwijt. Ook wil men niet kwijt welk percentage van de maximumcapaciteit nu gebruikt wordt. "Maar het zijn verre van de normale aantallen." Het attractiepark blijft 's zomers open tot minimaal 20.00 uur.



Voordringen

Ondanks de aanzienlijke wachttijden is het betaalde voorrangssysteem van Walibi nog steeds actief. Via de website walibifastlane.nl kunnen bezoekers voor 40 euro (Gold Single) eenmalig voordringen bij alle grote attracties. Voor 60 euro mogen ze dat zelfs onbeperkt, de hele dag door (Gold Unlimited).













