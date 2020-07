Efteling

Handig overzicht voor Efteling-abonnees: wanneer is er nog plek?

De Efteling laat voortaan duidelijk zien op welke dagen en tijden er nog plaats is in het attractiepark. Vanwege de coronacrisis wordt momenteel ongeveer één derde van de gebruikelijke maximumcapaciteit gehanteerd. Daardoor kan het voorkomen dat de Efteling op bepaalde dagen helemaal vol is, ook voor abonnementhouders.



Een nieuw online overzicht laat zien welke tijdsloten nog beschikbaar zijn voor abonnees. Als er minder dan 26 vrije plaatsen zijn voor een bepaald tijdvak, geeft de Efteling ook het aantal resterende plekken aan. Zo staan er vanavond nog drie reserveringen open voor het tijdvak 18.30 uur tot 19.15 uur.





Het overzicht loopt op dit moment tot en met zondag 30 augustus 2020. De Efteling is in die periode dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. Omdat het park in de tussentijd schoongeveegd moet worden én omdat alle attracties om klokslag 23.00 uur stil moeten staan, sluiten de wachtrijen steeds eerder.



45 euro

Wie geen abonnement heeft, betaalt 45 euro voor een bezoek overdag, terwijl voor een avondje Efteling 25 euro afgerekend moet worden. Men vraagt daarnaast 12,50 euro voor een parkeerplek. Extra entertainment ontbreekt deze zomer.



Gasten van het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land, die normaal gesproken onbeperkt toegang krijgen tot het attractiepark, mogen nu alleen overdag naar binnen. "Het is spijtig, maar het is een lastige tijd waarin we moeilijke keuzes moeten maken", zei een woordvoerder daar eerder over.





