Family Park (Sorigny)

Pretparkmedewerker doodgereden door achtbaankarretje

Bij een ongeluk in het Franse pretpark Family Park is een 63-jarige medewerker om het leven gekomen. De man werd vanochtend geschept door een karretje van de achtbaan Gold Rush. Hij is aan zijn verwondingen overleden, melden regionale media.



Het slachtoffer werd op volle vaart geraakt door een trein. Waarom hij op de baan stond, kon het management maandag nog niet zeggen. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.





Het park was dit seizoen nog maar vier dagen geopend, op een nieuwe locatie. Achtbaan Gold Rush werd gepresenteerd als één van grote nieuwigheden. Ondanks het dodelijke ongeval blijven de poorten open. De bewuste attractie is vergrendeld voor onderzoek. Medewerkers krijgen psychologische hulp aangeboden.



Sloop

Gold Rush is een achtbaan met een rijke historie. De attractie van de Duitse fabrikant Zierer debuteerde in 1975 op de Duitse kermis. Daarna heeft de baan in zeven verschillende pretparken gestaan, waaronder de Engelse parken Alton Towers en Flamingo Land. Sinds 2011 stond de coaster te verpieteren in het gesloten Schotse pretpark Loudoun Castle. Family Park redde de achtbaan van de sloop.



Het voorval is het tweede dodelijke achtbaanongeluk in Frankrijk in zeer korte tijd. Zaterdagmiddag overleed een 32-jarige vrouw toen ze uit een achtbaan viel in het Noord-Franse Parc Saint Paul.

