Attractiepark Toverland

Eigenaar Toverland is klaar met anderhalve meter afstand in openlucht

Als het aan Toverland-eigenaar Jean Gelissen sr. ligt, hoeven bezoekers in de openlucht geen anderhalve meter afstand meer te houden. Nu eist de overheid nog dat er tussen verschillende huishoudens altijd minimaal anderhalve meter zit. Die regel wordt ook in Toverland gehanteerd, maar de baas van het Limburgse attractiepark wil er eigenlijk vanaf.



Dat laat hij weten in een bericht op LinkedIn. "Wat mij betreft: meer ruimte, dus in de buitenlucht zo snel mogelijk verantwoord weg van die statische anderhalve meter", aldus Gelissen. "En verder de verantwoordelijkheid verregaand bij de mensen zelf leggen."





ZIE OOK: Efteling-directeur wil af van anderhalve meter afstand



De ondernemer kreeg onlangs bezoek van Provinciale Statenlid Ger Koopmans (CDA), verantwoordelijk voor onder meer financi├źn en cultuur. "Net nu is het fijn als de politiek zich vergewist van wat er leeft bij de ondernemers in relatie tot de COVID-19-problematiek, en wat er eventueel beter kan", schrijft Gelissen bij een foto van hem en de gedeputeerde.



Efteling

Gelissen staat niet alleen: ook Efteling-directeur Fons Jurgens gaf onlangs al aan dat de anderhalve meter wat hem betreft overboord gegooid wordt, zodat de capaciteit van het Kaatsheuvelse sprookjespark omhoog kan.

ZIE OOK: Anderhalve meter afstand blijkt lastig in Toverland: 'We gaan er kritisch naar kijken'