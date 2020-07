Walibi Holland

Nieuwe commercial Walibi Holland vanaf vandaag op tv

Een nieuwe tv-commercial van Walibi Holland speelt in op het succes van de knuffelberenhype. Eind mei gingen beelden van teddyberen in achtbaan Untamed de hele wereld over. Walibi besloot het concept te gebruiken in een reclamespot.



Die wordt vanaf vandaag uitgezonden op de zenders van RTL en Talpa. De twintig seconden durende commercial begint met de bekende beren in de rollercoaster. "Ja, zij mochten al een tijdje", aldus de voice-over. "Maar nu kan jij ook weer hardgaan in Walibi." De knuffels zijn ook te zien in de zweefmolen Super Swing.





Walibi probeert sinds kort een nieuwe doelgroep aan te spreken: gezinnen met kinderen. Dat blijkt uit ook het spotje, waarin gemeld wordt dat er genoeg te beleven is "voor groot en klein". Onder andere kinderachtbaan Drako komt voorbij. De reclame eindigt met de slogan "Met afstand het beste dagje uit", een knipoog naar de geldende coronamaatregelen.

