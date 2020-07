Majaland Kownaty

Pools Plopsa-pretpark opent twee nieuwe attracties en kondigt meteen nog meer attracties aan

Plopsa-pretpark Majaland Kownaty in Polen gaat ondanks de coronacrisis niet stilzitten. Afgelopen weekend opende het park een nieuw themagebied met twee attracties rond Studio 100-personage Wickie de Viking. Volgend jaar komt er opnieuw een themadeel met attracties bij, vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.



Majaland Kownaty ging in 2018 open als een overdekt attractiepark met een bescheiden buitengebied. In 2019 werd de 22 meter hoge houten achtbaan Wilkolak in gebruik genomen, dit jaar volgt Wickieland. Daarin staan een splash battle van de Duitse fabrikant Mack Rides en een disk'o coaster van de Italiaanse leverancier Zamperla.





Voor de zomer van 2021 staat een themagebied rond de animatieserie Super Wings op de planning, aldus directeur Van den Kerkhof. Het is de bedoeling om daar een grote waterspeelplaats én een 22 meter hoge vliegtuigmolen te bouwen. Plopsa heeft een sky fly-attractie van het Duitse firma Gerstlauer op het oog. Die staat ook al in Plopsa's Holiday Park in Duitsland.



Super Wings is een serie over pratende vliegtuigjes die pakketjes moeten bezorgen. Van den Kerkhof: "We wilden naast Maya de Bij nog iets jongensachtigs en we hebben gezien dat Super Wings populair is in Polen en Duitsland. Eén derde van de bezoekers in Majaland is Duits."



Het tv-programma is geen eigendom van Studio 100. Er bestaat wel een link met het Vlaamse bedrijf: de serie wordt gecoproduceerd door de Amerikaanse animatiestudio Little Airplane Productions van Josh Selig, die in 2017 is overgenomen door Studio 100.





