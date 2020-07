Efteling

Efteling zorgt alsnog voor schaduw in wachtrij Max & Moritz

Efteling-bezoekers hoeven niet meer in de felle zon te wachten bij de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz. De wachtrij van de dubbele powered coaster is voorzien van een houten constructie met zwarte doeken. Die zorgen voor schaduw op hete zomerdagen.



Het gaat om een tijdelijke oplossing. De doeken zijn bevestigd aan houten panelen met doorzichtige platen, bedoeld om een afscheiding te creëren tussen bezoekers. Dat is noodzakelijk in coronatijd, omdat wachtende gezelschappen niet te dicht bij elkaar in de buurt mogen komen.





De schotten en doeken zijn zowel te vinden in de reguliere wachtrij als in een externe wachtrij, die voor de gelegenheid is aangelegd op een pleintje tussen Max & Mortiz en het Spookslot. Door de verplichte afstand bleek de standaardrij van de achtbaan op drukke dagen niet lang genoeg om iedereen kwijt te kunnen.



Schaduwspel

Max & Moritz ging op 20 juni open voor het grote publiek. De wachtrij loopt achter het stationgebouw langs, over een plein met een meiboom. In een venster in het station is een schaduwspel zichtbaar. Om ervoor te zorgen dat bezoekers het venster wel kunnen zien, zijn de doeken op sommige plekken weggelaten.





















