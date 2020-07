Attractiepark Toverland

Op vier plekken vuurwerk in Toverland tijdens feestavonden voor abonnees

Toverland pakt flink uit tijdens enkele feestavonden voor abonnementhouders. Deze maand gaat het Limburgse attractiepark op twee avonden exclusief open voor abonnees. Na afloop van de zogeheten Magic Member Nights heeft Toverland nog een extra verrassing in petto, namelijk een muzikale vuurwerkshow.



Vanwege corona is het niet wenselijk dat alle toeschouwers zich verzamelen op één plek. Daarom koos Toverland ervoor om op vier verschillende plaatsen in het park tegelijk vuurwerk af te steken: in entreegebied Port Laguna, voor houten achtbaan Troy, op het dak van het overdekte gebied Wunderwald en achter wing coaster Fenix. Bezoekers kunnen het vuurwerkspektakel dus in alle buitengebieden zien.





De tweede en voorlopig laatste Magic Member Night vindt plaats op vrijdag 10 juli, van 19.00 tot 23.00 uur. Vooraf reserveren is verplicht. Het vuurwerk begint meteen na sluitingstijd. Verder zorgt Toverland voor Spaanse livemuziek bij horecacomplex Katara Plaza in de Magische Vallei. In Port Laguna is een cocktailbar te vinden. Daar treedt ook een dj op.

