Tijger doodt verzorgster in Zwitserse dierentuin

Bij een tragisch incident in de Zwitserse dierentuin Zoo Zürich is zaterdagmiddag een 55-jarige verzorgster om het leven gekomen. De vrouw werd aangevallen door een Siberische tijger, voor de ogen van het publiek. Hoe het voorval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Vandaag blijft het dierenpark gesloten.



Rond 13.20 uur kreeg de alarmcentrale van de dierentuin de melding dat een dierenverzorger was aangevallen in het tijgerverblijf. Collega's snelden zich ter plaatse om het dier - de 5-jarige Irina - weg te lokken van het slachtoffer. Hulpverleners probeerden de vrouw vervolgens nog tevergeefs te reanimeren. Ze overleed ter plekke.





Waarom de medewerkster samen met de tijger in het verblijf was, is niet duidelijk. "Het mag niet zo zijn dat het dier en de verzorgster zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte bevinden", vertelde directeur Severin Dressen tijdens een persconferentie. "Misschien was er sprake van een misverstand."



Bezoekers getuige

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het drama. Enkele bezoekers van Zoo Zürich waren getuige van de tijgeraanval. Zij hebben psychologische hulp aangeboden gekregen. "Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van de werkneemster", laat het management weten.



Uit respect is het park vandaag dicht. In Zoo Zürich wonen twee Siberische tijgers: het vrouwtje Irina en het mannetje Sayan. Afgelopen najaar was de dierentuin ook al het toneel van een pijn ongeluk. Toen moest een krokodil doodgeschoten worden na het bijten van een verzorgster.

