Parc Saint Paul

Dodelijk ongeluk in Frans pretpark: vrouw valt uit achtbaan

In het Noord-Franse pretpark Parc Saint Paul is zaterdagmiddag een 32-jarige vrouw uit een achtbaan gevallen. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het ongeluk vond plaats bij de rollercoaster Formule 1 van de onbekende Russische bouwer PAX Company.



Formule 1 is 15 meter hoog en 380 meter lang. Karretjes - in de vorm van racewagens - bestaat uit twee rijen van elk twee zitplaatsen. De achtbaan opende in 2005. In 2009 vond er ook al een dodelijk ongeval plaats toen een 35-jarige vrouw uit dezelfde attractie viel.





Ook in 2005 ging het al enkele keren fout. In juli van dat jaar raakten elf bezoekers gewond, in augustus vielen er vier gewonden. Toen raakte een karretje een metalen paal. Toch mocht de achtbaan tot op de dag van vandaag open blijven.



Medeleven

De Franse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het dramatische incident. Het management van Parc Saint Paul wil naar eigen zeggen "medeleven betuigen aan de nabestaanden van het slachtoffer". "Ons hele team staat tot hun beschikking om hen te steunen", zo luidt de verklaring.

