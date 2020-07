Efteling

Video: Efteling presenteert alternatieve Raveleijn-show in coronatijd

Stuntshow Raveleijn in de Efteling ziet er door de coronamaatregelen heel anders uit dan voorheen. Na een afwezigheid van zes maanden wordt de voorstelling met ruiters en paarden vanaf vandaag weer opgevoerd. De Efteling heeft vanwege de coronacrisis gekozen voor een nieuwe opzet, met een andere verhaallijn en een stuk minder acteurs.



Normaal gesproken draait de show om vijf ruiters die de magische stad Raveleijn komen bevrijden van een boze graaf. Dit keer gaat het verhaal over het trainen van de ruiters. Gravin Halina wil hen voorbereiden op het redden van de stad, mocht dat in de toekomst nodig zijn.





De acteurs doen trucjes op hun paard, leren zwaardvechten en krijgen elk een element toegewezen. Het belangrijkste element van de show, de vuurspuwende mechanische draak Draconicon, ontbreekt volledig. Ook enkele speciale effecten, zoals een brandend paard, zijn geschrapt.



Tachtig huishoudens

De hele voorstelling duurt nu iets meer dan tien minuten in plaats van ruim twintig minuten. Daarnaast werd het aantal zitplaatsen drastisch verlaagd. Er is per keer plek voor zo'n tachtig huishoudens, waardoor veel wachtende bezoekers teleurgesteld moeten worden. Raveleijn wordt geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou.

