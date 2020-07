Movie Park Germany

Movie Park Germany: Lucky Luke-achtbaan nog niet af, maar al wel open

Movie Park Germany heropent de hangende achtbaan MP Xpress. In het voorjaar werd bekend dat de attractie een nieuw thema zou krijgen, onder de noemer Lucky Luke - The Ride: Die Daltons Brechen Aus. De afgelopen weken was de coaster dan ook dicht voor een opknapbeurt.



Zo zijn de steunpilaren geverfd in verschillende bruintinten. Movie Park wil ook het stationsgebouw en de wachtrij onder handen nemen, maar door de coronacrisis hebben die werkzaamheden vertraging opgelopen. Hoewel de renovatie dus nog niet is afgerond, gaat de attractie dit weekend toch weer open.





"Vanaf zaterdagmiddag kun je weer een ritje maken in MP Express", meldt Movie Park op Facebook. "De volledige ombouw is nog niet af. Er liggen nog plannen voor 2021. Maar we willen jullie in de tussentijd het rijplezier niet ontnemen. Daarom is de coaster zaterdagmiddag weer operationeel voor jullie."



Ice Age

Ondertussen is het Duitse pretpark ook bezig met een volledig nieuwe attractie voor volgend jaar, op de oude plek van darkride Ice Age Adventure. Ondanks corona lijkt dat project gewoon door te gaan. "We zijn van plan om jullie een geweldige nieuwe familieattractie te kunnen presenteren voor seizoen 2021", aldus Movie Park.

