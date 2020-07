Futuroscope

Gigantische uitbreiding aangekondigd voor Frans pretpark

Een bekend pretpark in Frankrijk gaat de komende jaren flink op de schop. Futuroscope krijgt een kapitaalinjectie van 304 miljoen euro. Er komen drie nieuwe attracties en een resort met overdekt waterpark en twee hotels.



Exploitant Compagnie des Alpes investeert 200 miljoen in het huidige attractiepark, dat zich richt op futuristische technieken en shows. Het park wordt volledig gerenoveerd en krijgt de komende zes jaar drie grote nieuwe attracties. Wat voor attracties dat precies zijn, is nog niet bekendgemaakt.





ZIE OOK: Frans pretpark opent spinning coaster met lancering en speciale effecten



Rond 2025 moet 'Futuroscope 2' openen, een resort buiten de huidige parkgrenzen met het waterparadijs Aquascope, twee themahotels en een restaurant. Die uitbreiding kost 104 miljoen euro. De oppervlakte bedraagt 224.000 vierkante meter.



Banen

Futuroscope opende in 1987 en is een populaire dagbestemming. De aangekondigde investeringen moeten ervoor zorgen dat gasten meerdere dagen willen blijven. Naar schatting creƫert het plan 750 directe en indirecte nieuwe banen. Vorige maand opende al een nieuwe spinning coaster.

ZIE OOK: Frans pretpark wil binnen drie jaar een tweede vestiging openen