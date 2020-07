Europa-Park

Europa-Park na sluitingstijd: directeur maakt achtbaanritje met knuffels

Europa-Park heeft een groep knuffels onlangs getrakteerd op een ritje in de spectaculaire lanceerachtbaan Blue Fire. Na sluitingstijd werd één van de treinen van de rollercoaster gevuld met knuffels van Europa-Park-mascottes Ed Euromaus en Edda Euromausi. Op de allerlaatste rij nam parkdirecteur Michael Mack plaats.



Dat is te zien in beelden die het Duitse attractiepark op Twitter, Facebook en Instagram heeft gezet. Bijna zes weken geleden deed Walibi Holland hetzelfde met tientallen teddyberen. Sindsdien aapten verschillende pretparken Walibi na, waaronder Tivoli Gardens in Denemarken, Paultons Park in Engeland en Gröna Lund in Zweden.





Nu doet dus ook Europa-Park een duit in het zakje. "Dank aan Walibi Holland voor het leuke idee", laten de Duitsers weten. Als het aan hen ligt, is de knuffelhype nog lang niet ten einde. "We nomineren deze andere pretparken: Efteling, Phantasialand en Tripsdrill."

