Kermis

Foto's: eerste coronaproof kermis van Nederland is begonnen

In het Brabantse dorp Moergestel is vrijdag de kermis losgebarsten. Dat is bijzonder, want op de meeste plekken in Nederland worden de kermissen afgelast. Moergestel huisvest één van de weinige kermissen die wel doorgaan. Er zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat bezoekers zich aan de coronaregels houden.



Net als in pretparken wordt ook hier gewerkt met vaste looproutes, dranghekken, wachtvakken en tape. Op een aantal plekken staan pompjes met ontsmettingsmiddel. De belangrijkste attracties in Moergestel zijn draaiende bank Shaker, de Break Dance, botsauto's Electric Avenue en spiegeldoolhof Escape.





ZIE OOK: Eerste kermissen in coronatijd starten vandaag, maar Nederlandse exploitanten blijven demonstreren



Het Brabantse volksfeest duurt nog tot en met dinsdag. De meeste kermisexploitanten in Moergestel hebben nog geen idee waar ze daarna heen kunnen. Ondanks het versoepelen van de landelijke coronamaatregelen durven veel gemeentes en veiligheidsregio's het organiseren van een kermis nog niet aan. Kermissen die wel doorgaan, zoals die in Tilburg later deze maand, laten veel minder attracties toe dan gewoonlijk.

























































































ZIE OOK: Hoopgevend nieuws voor kermiswereld, maar ook nog veel onzekerheid