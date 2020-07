Efteling

Efteling zet Villa Volta vol met schermen

De Efteling gaat heel ver om in coronatijd zo veel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. Nadat nagenoeg alle wachtrijen al voorzien waren van spatschermen, staat nu ook de iconische attractie Villa Volta vol met houten schotten.



In de overdekte wachtrij, de voorshows Ć©n de hoofdshow zijn schermen gebouwd. Die voorkomen dat bezoekers te dicht bij elkaar in de buurt komen. Eerder werden per ruimte vijf huishoudens tegelijk binnengelaten. Dankzij de houten frames met doorzichtige folie zijn dat er nu acht.





De capaciteit ligt dus iets hoger, maar de aanpassingen komen de sfeer niet ten goede. Op sommige plekken heeft het statige landhuis van Hugo van den Loonsche Duynen nu wel iets weg van een spiegeldoolhof met claustrofobische gangetjes.



Bootjes

Het sprookjespark neemt aan de lopende band extra maatregelen om de capaciteit van attracties optimaal te kunnen benutten. Momenteel wordt er ook geƫxperimenteerd met doorzichtige schermen in de gondels van Droomvlucht en de bootjes van Fata Morgana, zodat ook daar meer mensen naast elkaar kunnen plaatsnemen.





































