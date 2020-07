Plopsaland De Panne

Video: waterbaan DinoSplash in Plopsaland nu officieel geopend

De vernieuwde waterbaan DinoSplash in Plopsaland De Panne is helemaal af. Vorig jaar konden bezoekers de attractie alvast uitproberen, maar toen waren nog niet alle decoraties gereed. Afgelopen winter is de waterattractie volledig afgewerkt. Er kwamen een heleboel dinosaurussen bij.



Ook op het gebied van schilderwerk en beplanting werden de puntjes op de i gezet. Een nieuwe video toont het eindresultaat. DinoSplash opende in 1989 als Splash. Later ging de attractie door het leven als Het Kasteel van Koning Samson en De Boomstammetjes. Inmiddels heeft het oude kasteelthema plaatsgemaakt voor een jungle met rokende vulkanen, lavastromen en brullende dino's.





Eigenlijk had de officiële opening in de paasvakantie plaats moeten vinden. Door corona bleef Plopsaland echter tot 1 juli gesloten. Het attractiepark laat voorlopig een beperkt aantal bezoekers binnen. Daardoor werd DinoSplash deze week geruisloos in gebruik genomen, zonder grote festiviteiten.



Duitsland

DinoSplash is ook de nieuwe naam van een oude wildwaterbaan in het Duitse Plopsa-park Holiday Park. Die attractie onderging afgelopen winter dezelfde behandeling als de attractie in De Panne, met rotsen en dino's. In Duitsland gaat het echter om een waterbaan met ronde bootjes in plaats van boomstammetjes.

