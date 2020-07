Efteling

Efteling test aparte wachtrij voor jongeren tot 18 jaar

De Efteling komt met een aparte wachtrij voor jongeren. Sinds 1 juli hoeven personen tot 18 jaar in Nederland onderling geen afstand te houden. Daar wil het attractiepark op inspelen. Bij houten achtbaan Joris en de Draak wordt de voormalige single rider-wachtrij daarom nu gebruikt als jongerenrij.



Dat bevestigt een Efteling-voorlichter aan Looopings. Medewerkers laten in die rij alleen gezelschappen toe die louter bestaan uit personen tot en met 17 jaar. Zij hoeven geen afstand te houden en mogen ook gewoon naast elkaar in de achtbaan zitten, zonder afstand.





ZIE OOK: Efteling-directeur wil af van anderhalve meter afstand



"Ze mogen afwisselend met de reguliere rij instappen", aldus de woordvoerder. Het gaat om een experiment, op dit moment alleen bij Joris en de Draak. Ingewijden melden aan Looopings dat er ook al wordt gekeken naar een jongerenrij bij de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz.



Kostbaar

De verplichte anderhalve meter afstand tussen gezelschappen is voor de Efteling een doorn in het oog. Wachtrijen moeten massaal verlengd worden, waardoor bezoekers tegenwoordig vaak staan te wachten op afgelegen paadjes of pleinen achter de schermen. Door jongeren dichter op elkaar te laten staan, wordt kostbare ruimte bespaard.



Efteling-directeur Fons Jurgens gaf onlangs aan dat hij hoopt dat de anderhalvemeter-regel snel geschrapt wordt. Hij hoopte naar eigen zeggen "dat die anderhalve meter wat korter kan zijn", zodat er meer mensen binnengelaten kunnen worden.





ZIE OOK: Efteling-attractie Polka Marina na zes weken weer open