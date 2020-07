Plopsaland De Panne

Gekleurde vakken, pijlen en kruizen wijzen bezoekers Plopsaland de weg

Bezoekers van Plopsaland De Panne moeten tijdens een dagje pretpark goed op de grond letten. In het hele park wordt gewerkt met groene en rode vakken, stippen, pijlen, kruizen en lijnen. Die geven aan wat de verplichte looproutes zijn en waar stilgestaan mag worden.



Het kleurensysteem begint nog vóór binnenkomst, als gasten aansluiten in de wachtrij voor de kaartcontrole. Op het entreeplein zijn dranghekken neergezet. Op de achtergrond klinkt een uitleg over de maatregelen, ingesproken door Studio 100-mascotte Samson en bazin Marie Verhulst.





De gekleurde markeringen zien we overal terug: bij toiletten, restaurants, kraampjes, souvenirwinkels en attracties. Paden met tweerichtingsverkeer zijn in het midden voorzien van rode vlakken, zodat passerende bezoekers afstand kunnen houden. Op bankjes mogen leden van één familie plaatsnemen, zo geven bordjes aan.



Mondmasker

Wachtrijen van veel attracties werden verlengd met dranghekken. Waar rijen elkaar kruisen, zorgde Plopsaland voor spatschermen. In de rijen is het dragen van een mond- en neusmasker niet verplicht, in de attracties wel. Bij zweefmolen Wienerwalz zijn de stoeltjes voorzien van rode en groene stippen.



Meet-and-greets met de personages van Studio 100 gaan niet door. Ook alle theatershows zijn geschrapt. Medewerkers dragen voortdurend mondkapjes en soms ook een gelaatscherm. In het overdekte themagebied Mayaland wordt overal gewerkt met eenrichtingsverkeer. Het vlot en de ballenbak zijn afgesloten.



Apparatuur

Speciale personeelsleden lopen met reinigingsapparatuur rond om hekjes, bankjes, tafels en prullenbakken en ontsmetten. Voor overdekte locaties als winkels, restaurants en toiletten geldt steeds een maximumcapaciteit, die staat aangegeven bij de ingang.



Abonnementhouders van Plopsaland mogen ongelimiteerd reserveringen plaatsen, maar als ze niet komen opdagen, zijn ze 15 euro kwijt. Het verplaatsen van een bestaande reservering kost 3,50 euro aan administratiekosten. Eerder was Plopsa van plan om te werken met rode en groene bollen. De rode bollen zijn bij nader inzien vervangen door pijlen.





















































































































































