Plopsaland De Panne

Fundering van nieuwe spinning coaster Plopsaland is af

Plopsaland De Panne heeft tijdens de coronasluiting heel wat werk verricht op de bouwplaats van een nieuwe achtbaan. De fundering van een spectaculaire spinning coaster, die volgend jaar open moet gaan, is inmiddels helemaal af. Dat is goed te zien tijdens een wandeling door de aangrenzende Ploptuin.



De 35 meter hoge achtbaan, met de werktitel Time Traveler, komt te liggen tussen het Kabouter Plop-gebied en de SuperSplash van Piet Piraat. Een deel van de baan komt op het water te liggen, bij de Waterfietsen en De Piratenboot in de Piratenzone.





ZIE OOK: Plopsaland toont onride-video van sensationele nieuwe spinning coaster



De nieuwe attractie van de Duitse fabrikant Mack Rides krijgt niet alleen draaiende karretjes, maar ook twee lanceringen en vijf inversies, met een topsnelheid van 90 tot 95 kilometer per uur. Er wordt geen bestaande Studio 100-serie aan gekoppeld: de achtbaan komt in het teken te staan van een retrofuturistisch Parijs.



Walibi

Nu is het wachten op de ruwbouw van het stationsgebouw en de aankomst van de steunpilaren en baandelen. Plopsaland krijgt concurrentie van Walibi Belgium, dat volgend jaar ook een heftige nieuwe achtbaan wil openen.





































ZIE OOK: Dit wordt het thema van de nieuwe spinning coaster in Plopsaland