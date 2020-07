Efteling

Efteling introduceert bevroren Fanta met softijs: Fanta Float

In de Efteling is deze zomer een nieuwe zoete lekkernij verkrijgbaar. Bij een horecapunt in parkdeel Ruigrijk wordt een bekertje met bevroren Fanta met softijs geserveerd, een zogeheten Fanta Float. Die kost 3,75 euro.



Het ijskoude tussendoortje wordt in de zomermaanden verkocht bij De Kombuys, het verkooppunt tussen de Python en De Vliegende Hollander. Daar was al langer Coca-Cola Frozen en Fanta Frozen te vinden, zonder ijs.





De Efteling is tot eind augustus dagelijks toegankelijk van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. Overdag is De Kombuys sowieso geopend. Of het horecapunt 's avonds ook opengaat, hangt af van de drukte.









