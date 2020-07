PortAventura World

PortAventura World: bezoekersrecord in 2019, handjevol bezoekers in 2020

PortAventura World heeft goed nieuws en slecht nieuws. Het Spaanse pretparkresort kondigt aan in 2019 een bezoekersrecord gebroken te hebben. Voor het eerst trokken de drie parken samen - PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park - meer dan vijf miljoen bezoekers.



Nadat de teller in 2018 bleef steken op precies vijf miljoen gasten, noteerde men vorig jaar 5,2 miljoen bezoekers. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat dat record sneuvelt. Dit jaar waren de parken maandenlang gesloten vanwege corona. Sinds de heropening op 8 juli wordt slechts 30 procent van de maximumcapaciteit gehanteerd, om grote drukte te voorkomen.





Waterpark Caribe Aquatic Park blijft het hele seizoen dicht. Tot september zijn er geen theatershows te zien. In eerste instantie gaan vier van de zes hotels open: Hotel PortAventura, Hotel Gold River, Hotel Colorado Creek en Hotel Mansión de Lucy. "De bezetting zal daar tussen de 60 en 80 procent bedragen", aldus directeur Fernando Aldecoa.



Stilstand

PortAventura heeft dubbel pech. Het resort, gelegen in badplaats Salou, is een populaire bestemming voor internationale toeristen. Die blijven door het coronavirus nu massaal weg. Vorig jaar kwam 55 procent van de bezoekers nog uit het buitenland. Directeur Aldecoa heeft tijdens een persconferentie laten weten dat hij dit jaar vooral wil focussen op gasten uit de buurt. "Dit is een jaar van stilstand", zegt hij.



Nederlanders zijn op dit moment wel weer welkom in Spanje, al waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken nog voor "veiligheidsrisico's" en lokale uitbraken. Het kan zijn dat reizigers aan de grens gecontroleerd worden op ziekteverschijnselen.



Tenten

Ook PortAventura heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij de ingang staan enorme tenten waar de lichaamstemperatuur van bezoekers gecheckt wordt. Daar vindt ook de tassencontrole plaats. Iedereen ouder dan 6 jaar moet overal een mondkapje dragen, behalve tijdens het eten en drinken.



Ook krijgen gasten de opdracht om regelmatig de handen te desinfecteren en om voortdurend anderhalve meter afstand te houden van andere gezelschappen. Volgens directeur Aldecoa is er meer dan 4 miljoen euro geïnvesteerd in coronamaatregelen. In juli en augustus is PortAventura Park dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Eigenlijk had PortAventura World eind maart open moeten gaan na de wintersluiting.

