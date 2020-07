Walibi Belgium

Walibi Belgium in coronatijd: hier moet je rekening mee houden

Met welke coronamaatregelen moeten bezoekers van Walibi Belgium rekening houden? Het populaire pretpark in Waver is sinds 1 juli weer geopend. Door het coronavirus gelden er nieuwe regels. Zo wordt in het hele park gewerkt met eenrichtingsverkeer en moeten bij alle attracties steeds de handen gedesinfecteerd worden. Bovendien is het dragen van een mondkapje in attracties verplicht.



Op de parkeerplaats van Walibi Belgium is met behulp van touwen en paaltjes een gigantische wachtrij aangelegd. Dranghekken leiden bezoekers vervolgens richting de kaartcontrole. Bij binnenkomst vallen meteen enorme informatieborden op, met richtlijnen in het Frans en in het Nederlands. Verderop hangen komisch bedoelde posters met teksten als "Hey, ken jij An?! Anderhalve meter afstand".





Wie meteen naar attracties als houten achtbaan Loup-Garou, hangende achtbaan Vampire of waterachtbaan Pulsar wil wandelen, komt bedrogen uit. Gasten slaan na het entreeplein verplicht linksaf, richting de themagebieden Karma World en Fun World. De rechterkant van het park is alleen te bereiken door een volledige ronde te lopen.



Omkeren

De vaste looprichting geldt op alle paden. Halverwege de wandelroute omkeren en teruglopen, mag dus ook niet. Op strategische punten staan medewerkers die personen terugsturen als ze toch een poging wagen om in tegenovergestelde richting te lopen.



Wachtrijen bij attracties zijn verlengd met dranghekken. Strepen op de grond geven aan dat er afstand gehouden moet worden, al gebeurt dat lang niet altijd. Bovendien wordt er in zigzag-rijen niet gewerkt met schotten, waardoor bezoekers daar alsnog naast elkaar belanden. In de rijen is het dragen van een mondmasker niet noodzakelijk.



Telsysteem

Bij de ingangen van attracties staan personeelsleden met een spuitbus met ontsmettingsmiddel. Wie in een rij wil aansluiten, moet eerst desinfectiespray op de handen laten spuiten. Er lopen ook medewerkers door het park die voortdurend bankjes, tafels en prullenbakken poetsen. In toiletruimtes zijn urinoirs afgesloten. Een souvenirwinkel maakt gebruik van een automatisch digitaal telsysteem dat controleert hoeveel mensen nog naar binnen mogen.













































































































































































































