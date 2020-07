Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn gaat tussentijds dicht op zomeravonden

Avonturenpark Hellendoorn gaat deze maand werken met afzonderlijke tijdvakken. Op dagen dat het Overijsselse pretpark tot 's avonds laat geopend is, moeten bezoekers kiezen tussen een dag- en een avondbezoek. Het park gaat dan open van 09.30 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 22.00 uur.



Tussen 16.00 en 17.00 uur wordt het attractiepark schoongeveegd. Bezoekers mogen dan niet blijven hangen. De zogeheten Zinderende Zomeravonden staan op de agenda voor vier woensdagen in de zomermaanden: 22 juli, 29 juli, 5 augustus en 12 augustus.





Abonnementhouders zijn op die dagen alleen 's avonds welkom. Zij moeten een bezoek vooraf reserveren. Losse entreebewijzen kosten online 18,80 euro per stuk. Voor de dag en de avond wordt hetzelfde tarief gehanteerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren, is er vanwege de coronamaatregelen geen vuurwerkshow te zien.



Afwachten

Andere pretparken die eerder kozen voor aparte shifts - Julianatoren, Dolfinarium, de Efteling en Plopsaland De Panne - zijn daar inmiddels weer op teruggekomen. Daar was het concept geen succes. Is Hellendoorn niet bang voor hetzelfde effect? "We wachten de eerste twee avonden in juli af, over de avonden in augustus denken we nog na", vertelt een woordvoerder aan Looopings.

