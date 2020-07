Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Bouwwedstrijd Attractiepark Slagharen: dit zijn de winnende creaties

De resultaten van een bouwwedstrijd van Attractiepark Slagharen zijn bekend. Het Overijsselse pretpark daagde creatieve fans enkele maanden geleden uit om mee te doen met een bijzonder digitaal toernooi. De opdracht was om delen van het park na te bouwen in een computerspel.



Slagharen spreekt over een succes. Er kwamen 281 aanmeldingen, uit Nederland, Duitsland, België en Engeland. Deelnemers - met leeftijden variërend tussen 6 en 63 jaar - maakten gebruik van games als Planet Coaster, Minecraft, Roblox, RollerCoaster Tycoon 2 en RollerCoaster Tycoon 3.





Het initiatief werd 'Imagine Slagharen' genoemd. Vijf weken lang kregen de spelers wekelijks een nieuwe opdracht. Zo bouwden ze het entreegebouw, zweefmolen Apollo, de Old Timers, reuzenrad Chuck Wagon en lanceerachtbaan Gold Rush na. De communicatie verliep via chatplatform Discord.



Zonnetje

"Enkele resultaten zijn bijna niet van de echte attracties te onderscheiden", zegt coördinator Robbert van der Fluit. Iedere deelnemer ontvangt een prijs. De top drie per leeftijdscategorie wordt extra in het zonnetje gezet. Zo ontvangen de nummers één in de verschillende categorieën een vakantiecheque.



Op YouTube staat inmiddels een compilatie van de best scorende inzendingen, met commentaar van de jury.

