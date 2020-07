Fabrikanten

Veiligheidsexpert legt uit: hoe veilig zijn achtbaanbeugels?

Hoe werken de veiligheidsbeugels van achtbanen? En hoe groot is de kans dat een beugel tijdens een ritje open vliegt? In een nieuwe YouTube-video legt veiligheidsexpert Ronald van der Lingen uit wat voor techniek er gebruikt wordt om passagiers van rollercoasters stevig vast te zetten.



Van der Lingen is inspectie-ingenieur bij keuringsinstantie TÜV Nederland. Hij werd geïnterviewd door Danny van der Weel van YouTube-kanaal Theme Park Science, voor een zesdelige miniserie in samenwerking met Universiteit Twente. De opnames vonden onlangs plaats in Attractiepark Slagharen.





De deskundige legt ook uit waarom sommige heftige achtbanen genoeg hebben aan heupbeugels, terwijl bij andere coasters schouderbeugels noodzakelijk zijn. In eerdere video's werd de werking van g-krachten in attracties besproken. Ook liet men zien hoe de g-krachten van achtbanen gemeten worden.

