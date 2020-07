Kermis

Honderden boze kermisexploitanten trekken naar Berlijn voor protest

Ongeveer 1600 Duitse kermisexploitanten hebben donderdag in Berlijn gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Grote evenementen zijn in Duitsland tot eind oktober verboden. Vijfduizend kermisfamilies dreigen daardoor failliet te gaan. Zo'n duizend kermiswagens reden toeterend door de stad om uiteindelijk te verzamelen bij de Brandenburger Tor.



Daar zetten de ondernemers botsautootjes neer en hingen ze een reuzenradgondel aan een kraan. Ze wilden op die manier aandacht vragen voor hun penibele financiële situatie. Veel Duitse kermisfamilies hebben sinds de kerstmarkten van vorig jaar niets meer verdiend en staan op het punt om kopje onder te gaan.





ZIE OOK: Rigoureuze beslissing: wereldberoemd Oktoberfest in München gaat niet door



Het langdurige verbod op evenementen is in feite een beroepsverbod, claimen de exploitanten. Niet alleen de zomerkermissen zijn verboden, ook het beroemde Oktoberfest is al afgelast. Dat vinden ze moeilijk te rijmen met versoepelingen in andere sectoren. Zo zijn restaurants in Duitsland weer geopend en mogen mensen in volle vliegtuigen naar de zon reizen. Ook attractieparken zijn toegankelijk.



Pretpark

Enkele Duitse steden, waaronder Düsseldorf en Dortmund, hebben het gebrek aan kermissen opgevangen door een kermis op te zetten als een tijdelijk pretpark. Bezoekers moeten een entreekaartje kopen als ze naar binnen willen.













ZIE OOK: Düsseldorf laat zien: zo vier je kermis in coronatijd